Infermiera del Villa Scassi morta a casa, l’ospedale: “Negativa al test sierologico”

Anna Poggi, che sarebbe andata in pensione tra pochi mesi, lavorava nel reparto di medicina d’Urgenza dell’ospedale di Sampierdarena, trasformato in reparto Covid per l’emergenza. Si era fermata in malattia il 10 aprile scorso

Un’infermiera dell’Ospedale Villa Scassi è morta ieri in casa. Al momento, fa sapere l’ospedale <non è certa la causa del decesso, in quanto la persona si era fermata in malattia venerdì 10 aprile ed era risultata negativa al Covid test sierologico il giorno 7 aprile>. La donna sarebbe stata trovata in casa dal figlio che era accorso perché la madre non rispondeva al telefono.

La salma è stata trasportata all’ Istituto di medicina legale dell’Università di Genova per le opportune valutazioni.

In copertina: foto d'archivio

