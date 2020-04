Toti: “Case di riposo: 20% di ospiti contagiati, solo l’8% del personale positivo”

Sempre secondo il presidente della Regione Liguria, solo il 5% del personale sanitario degli ospedali sarebbe positivo al Covid

Test molecolari: il presidente della Regione Giovanni Toti ha detto che i test molecolari effettuati sono 19.514 dei quali 1068 oggi (dato delle 15).

Secondo i test effettuati tra il personale sanitario, ha detto Toti, il 95% sarebbe risultato <non positivo> e questo dimostrerebbe <la capacità di protezione sistema sanitario>.

Per quanto riguarda gli ospiti delle case di riposo, su un campione di mille persone testate, ha detto il presidente della Regione, il 20% è risultato positivo, mentre il campione di 600 lavoratori della Rsa ha messo in luce che il 92% è negativo (cioè: sarebbe positivo l’8%).

