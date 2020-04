Bucci: “Ieri il 30% di spostamenti in più. Rischio di seconda ondata di contagi”

<Negli ultimi giorni non ci siamo comportati bene – ha detto il Sindaco -. Domani, domenica e lunedì è importante restare a casa. In strada 500 tra agenti di polizia locale e volontari di protezione civile e 40 posti di blocco>

Aumento continuo delle persone in strada da venerdì scorso. Giovedì sono state il 30% in più del giovedì precedente, ha detto il sindaco Marco Bucci. <Non è un bel segnale – ha continuato il primo cittadino -. Bisogna reagire in fretta. È importante che rallentiamo gli spostamenti. Domani, domenica e lunedì bisogna restare a casa>.

Il Sindaco ha poi ricordato i 300 agenti e militari delle forze dell’ordine che batteranno le strade della Liguria per impedire gli spostamenti e i 500 tra agenti della Polizia Locale e volontari di protezione civile che pattuglieranno la città. <Ci saranno anche 40 posti di blocco per strada> ha aggiunto Marco Bucci, che ha spiegato come la polizia locale abbia sanzionato persone che sono andate più volte in un solo giorno a fare la spesa. <Sono situazione che non vanno bene – ha concluso -. Corriamo il rischio che il contagio riprenda vigore e di dover stare in casa ben più a lungo di quanto oggi previsto. Non solo fino al 3 maggio, ma molto più in là>.

