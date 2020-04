Consegne a domicilio, orari più ampi per corrieri e per chi porta alimenti e medicine

Il Comune ha deciso di ampliare l’orario di accesso alle ZTL ed in particolare al centro storico agli operatori che svolgono il servizio di consegna a domicilio. L’obiettivo, nei giorni dell’emergenza Coronavirus, è di agevolare un servizio a cui si affidano molti genovesi per evitare di uscire di casa

Ad oggi nelle Zone a Traffico Limitato l’ingresso per il trasporto alimenti è consentito tutti i giorni dalle 5,30 alle 14 e dalle 17,30 alle 23, per il servizio di consegna dei corrieri l’accesso è consentito nei giorni feriali dalle 6 alle 11,30 e dalle 15 alle 17 e per il servizio medicinali dalle 6 alle 20.

L’ordinanza emessa dal Comune oggi ed immediatamente esecutiva estende per il trasporto alimenti l’accesso consentito tutti i giorni dalle 5,30 alle 23, e per il servizio di consegna nei giorni feriali dalle 6 alle 17. Per quest’ultimo si tratta della consegna garantita nell’orario concordato ed entro la data stabilita – express courier, intestati a vettori specializzati e nella misura di un veicolo per azienda. Infine il trasporto medicinale è stato esteso h 24 tutti i giorni della settimana.

“Con questo provvedimento, in vigore fino a cessata emergenza, abbiamo voluto andare incontro sia ai cittadini, che invitiamo a non uscire di casa, sia ai commercianti, che in questo momento particolare stanno offrendo alla cittadinanza intera un servizio quanto mai importante”, spiegano gli assessori al Commercio Paola Bordilli e ai Trasporti Matteo Campora.

Il provvedimento è stato condiviso con le associazioni di categoria del commercio.

I permessi e le modalità di rilascio sono gestiti dalla società Genova Parcheggi, la quale ha provveduto autonomamente, per gli aventi diritto già in possesso di autorizzazione, ad adeguare i permessi sulla base delle nuove fasce orarie.

Tutti coloro che invece volessero richiedere una nuova autorizzazione, potranno presentare domanda esclusivamente a mezzo email all’indirizzo servizioclienti@gepark.com, a seguito della temporanea sospensione da parte della società di tutti i servizi di Front Office in sede. Infine, gli aventi diritto con un permesso in scadenza potranno effettuare il rinnovo on line, sul sito internet www.genovaparcheggi.com.

La Polizia Locale e la società Genova Parcheggi verificheranno la corretta applicazione dell’ordinanza.

