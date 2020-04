Fidanzatina da Molassana a Oregina per vedere il moroso. Sanzionata

Lui ha evitato la multa perché lavora nei pressi del luogo dove è stato fermato dalla Polizia. A lei, invece, le ragioni del cuore, non contemplate dal decreto, costeranno una bella cifra

Alle ore 17 di ieri, in via Boine, a Oregina, una giovane coppia stava camminando in strada e, alla vista della volante, ha cercato di nascondersi imboccando una stretta via.

Subito fermati dai poliziotti del Commissariato Pra’, i due non possono giustificare come uno stato di necessità la loro presenza. Lui se l’è cavata: lavora nei pressi e tanto basta. Lei, però, abita a Molassana ed è evidente che a spingerla così lontana da casa è stato il cuore. Per la ragazza, inevitabile la sanzione.

In copertina: foto d’archivio

