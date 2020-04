A Pasquetta e il 25 Aprile negozi chiusi entro le 15

Ordinanza regionale firmata dal presidente Giovanni Toti. Sanzioni da 400 a 3mila euro per chi non rispetta la nuova regola

Il presidente della regione ha firmato una nuova ordinanza che si va ad aggiungere alle altre emanate per il contenimento del contagio da Coronavirus.

L’ordinanza, in premessa, prende atto degli assembramenti che talvolta si verificano davanti ai supermercati, anche se l’attività di spesa è lecita e consentita, e delle difficoltà degli addetti alla vendita, correlate al carico di lavoro e alle <particolari condizioni in cui viene effettuato> a causa dell’emergenza Coronavirus.

