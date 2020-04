Fermato dai carabinieri, tenta di scappare in contromano, deunciato

È successo in via Bari. Aveva con sé eroina per uso personale e grimaldelli per forzare le porte. Viaggiava su uno scooter rubato

Ieri pomeriggio, la pattuglia della stazione Carabinieri di San Teodoro e scali, in via Bari, durante un normale servizio per il controllo del territorio, ha fermato per un controllo, uno sconosciuto alla guida di un ciclomotore. Ma, il conducente, anziché fermarsi, si è dato alla fuga, imboccando strade in contromano. Raggiunto dopo l’inseguimento, è stato bloccato definitivamente dopo una breve colluttazione. Identificato in A.A., 37 enne genovese, gravato da numerosi pregiudizi di polizia, perquisito è stato trovato in possesso di circa 1 grammo di eroina, un coltello multiuso, strumenti di effrazione e un grimaldello, il tutto sequestrato. Pertanto è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, possesso di chiavi alterate o grimaldelli, guida senza patente reiterate nell’ultimo biennio” e per “ricettazione” in quanto il ciclomotore è risultato asportato poco prima nel centro storico. Veicolo recuperato e restituito al legittimo proprietario.

