Code ai supermercati. In Lombardia è stata imposta la spesa a turno. Cosa ne pensate?

Ci segnalano in molte zone code non tutte esattamente ordinate davanti ai supermercati. In atto controlli della polizia locale anche sulle strade

Code ai supermercati, sono in atto controlli della Polizia locale nelle zone vicine ai punti vendita della grande distribuzione, nei quartieri e sulle principali direttrici viarie per verificare che gli spostamenti dei genovesi siano in linea con quanto stabilito dal decreto governativo e dalle ordinanze di Regione e Comune

Ieri Tursi ha rinnovato le aree di divieto di accesso alle aree del litorale e nelle aree verdi come il Righi o il Fasce.

Per quanto riguarda la calca attorno ai supermercati, in alcuni casi più ordinate, in altre non rispettose delle regole, i sindaci di alcuni Comuni lombardi hanno imposto la spesa a turno secondo ordine alfabetico. Succede, ad esempio, a Bollate, Rozzano e a Cesano Boscone. Sareste d’accordo se si imponesse anche a Genova Questa regola?

