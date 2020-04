Sito dell’Inps in down per eccesso di contatti. Pubblici alcuni dati sensibili

1 Aprile 2020

1 Aprile 2020 Cronaca Assalto alla pagina per il bonus da 600 euro. Per Conte si tratta di un attacco hacker Se si cerca su Google e si clicca sul risultato esce la scritta <Al fine di consentire una migliore e più efficace canalizzazione delle richieste di servizio, il sito è temporaneamente non disponibile. Si assicura che tutti gli aventi diritto potranno utilmente presentare la domanda per l’ottenimento delle prestazioni>. Molti utenti hanno denunciato che entrando con i propri dati nella pagina si viene rinviati a una pagina in cui figurano nominativi privati, insieme a una serie di informazioni strettamente personali di cui è in possesso l’Inps. Condividi: E-mail

