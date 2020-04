Da oggi i taxi possono effettuare consegne a domicilio di beni di prima necessità

Lo stabilisce una ordinanza della Regione Liguria, che ha accolto una richiesta inoltrata da Gexi Genova Taxi e Confcommercio Genova, potenziando di fatto il servizio di consegna a domicilio

Da oggi, 1º aprile, tutti i taxi e gli ncc della Liguria, potranno essere utilizzati per la consegna a domicilio di beni di prima necessità.

L’obiettivo è quello di facilitare il più possibile, in un momento di emergenza sanitaria e di limitazioni negli spostamenti, la reperibilità dei beni di prima necessità, evitando lunghe code dovute al contingentamento degli ingressi in farmacie e supermercati.

<Il nostro servizio è riservato esclusivamente al trasporto persone, è stata necessaria una deroga ai regolamenti che sia il Governatore Toti che l’Assessore ai Trasporti del Comune di Genova Matteo Campora, hanno recepito in tempi rapidissimi, di questo li ringraziamo>, commenta Simone Gambaro, presidente di Gexi. <Non abbiamo mai abbandonato le nostre vie e le nostre piazze, abbiamo sempre garantito il servizio taxi fin dall’inizio di questa emergenza, ma abbiamo aderito volentieri alla proposta di Confcommercio Genova, il nostro obiettivo è collaborare in ogni modo con la nostra città>.

Il servizio sarà effettuato con le dovute precauzioni sanitarie e provvederà un costo simbolico.

Per informazioni: prenotazioni@gexi.it

