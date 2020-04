La Comunità senegalese dona mille euro alla protezione civile

Assegno consegnato al consigliere delegato Sergio Gambino. La comunità ha anche offerto la disponibilità per iniziative di volontariato

Una raccolta fondi di mille euro donati alla Protezione Civile locale e la massima disponibilità per attività di volontariato a favore della cittadinanza genovese, così l’Associazione dei Senegalesi di Genova e il console onorario della Repubblica del Senegal a Genova Virgilio Pompei hanno mostrato la vicinanza e solidarietà della propria comunità alle famiglie delle vittime e di coloro che stanno lottando contro la pandemia Covid-19.

Stamattina la presidente dell’Associazione dei Senegalesi di Genova Rosalie Seck ha incontrato il consigliere delegato alla Protezione Civile e alla valorizzazione del volontariato Sergio Gambino che ha così espresso la propria gratitudine: <In questo momento di difficoltà per la nostra città e per l’Italia intera questo gesto di generosità della comunità senegalese e della sua presidente Rosalie Seck ci dà ancora più forza e coraggio nell’affrontare le sfide che si presentano sul nostro cammino. Sono gesti che esprimono ed infondono energia pura per l’anima e il cuore>.

<Quella senegalese è una delle comunità più antiche e radicate in città; queste loro iniziative contribuiscono ad evidenziare il profondo legame che la unisce alla Superba e a sottolineare l’importanza di sentirsi uniti per fronteggiare e superare insieme l’attuale emergenza sanitaria> conclude Gambino.

