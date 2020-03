Lupi al Righi: avvistati mamma e cucciolotti – IL VIDEO

Sono stati filmati all’altezza dei cancelli del Forte Begato

Chi ci ha mandato il filmato ha detto di non averlo fatto lui, ma di averlo ricevuto via WhatsApp da un amico che a sua volta lo ha ricevuto. Quello che è certo è che i lupi sono sulla strada del Righi, all’altezza di Forte Begato. Seguono, probabilmente, i cinghiali. La natura, senza troppi uomini in giro, si riappropria dei propri spazi.

Se chi ha fatto il video si fa viva, saremo lieti di aggiungere il credit.

Qualcuno sostiene che siano cani lupo cecoslovacchi di una persona che abita in zona. Non avendo la certezza né dell’una né dell’altra cosa, attendiamo di capirci qualcosa di più e chiediamo a chi ne sapesse di più di farci sapere.

Mi piace: Mi piace Caricamento...