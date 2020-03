Ance, l’edilizia va avanti. Ordinate 50 mila mascherine per 70 imprese

In una settimana gestite dall’ANCE con il Sindacato oltre 130 domande di CIG, per quasi 1.200 addetti. Le prime 3.000 mascherine che arriveranno a Genova venerdì saranno donate dall’associazione all’Ospedale San Martino

Molti cantieri edili genovesi ancora attivi. L’Associazione al lavoro senza sosta per reperire i dispositivi di protezione e per aiutare le imprese nell’emergenza

Il 13 marzo l’Associazione dei Costruttori Genovesi aveva chiesto responsabilmente alle istituzioni locali di fermare le opere pubbliche e di farsi portavoce dell’istanza anche in ambito nazionale: i cantieri sono contesti lavorativi difficilissimi da proteggere e, dunque, fattori di propagazione del rischio contagio. Oltretutto, il rispetto delle rigorose misure di contenimento risulta spesso oggettivamente impossibile, anche per la scarsa disponibilità sul mercato dei dispositivi di protezione individuali, quali le mascherine FFP2: bene raro e prezioso, che giustamente viene prioritariamente fornito alle strutture sanitarie.

All’allarme lanciato con forza dell’ANCE ha poi risposto il Governo, con il DPCM del 22 marzo, soggetto a ripetuti “aggiustamenti, che ha consentito la prosecuzione solo di un limitato tipo di attività, e solo quando queste attività siano davvero indispensabili ed assolutamente indifferibili. E comunque solo a condizione che possano essere garantite le misure di prevenzione.

Sulla base di quel provvedimento una parte delle unità produttive è stata sospesa: nell’ultima settimana l’Associazione ha gestito 134 procedure di consultazione sindacale per altrettante domande di Cassa Integrazione Guadagni, riguardanti 1.161 addetti del settore (150 impiegati e 1.011 operai). Molte in assoluto, ma non rispetto ai numeri del settore, che conta a Genova oltre 1.200 imprese per 6.000 addetti.

«Sul concetto di indifferibilità e urgenza non c’è ancora chiarezza – dice il Presidente dell’Associazione Filippo Delle Piane – e per i cantieri per i quali alcuni committenti pubblici hanno rigettato le istanze di sospensione avanzate dalle imprese, stiamo richiedendo la verifica delle condizioni di sicurezza in contraddittorio con i rappresentanti delle stazioni appaltanti e i coordinatori della sicurezza. L’Associazione in queste settimane è impegnata senza sosta sul versante dell’assistenza agli associati – prosegue Delle Piane – non solo per le pratiche di CIG. Assicuriamo quotidianamente il tempestivo e puntuale aggiornamento del quadro normativo e la consulenza da parte dei nostri esperti. Abbiamo organizzato anche servizi per la gestione di acquisti collettivi dei dispositivi di protezione: nella sola giornata di venerdì l’Associazione è riuscita ad evadere un ordine collettivo per 70 imprese di oltre 50.000 mascherine, nell’attesa dell’attuazione di un accordo sindacale nazionale che ne prevede la distribuzione da parte dell’ente di istituzione paritetica Sanedil».

ANCE Genova è attiva anche sul fronte solidaristico. Le prime 3.000 mascherine che arriveranno venerdì prossimo a Genova saranno donate dall’Associazione ai sanitari dell’Ospedale San Martino.

Inoltre, ANCE ha richiesto ai Sindacati, che stanno al momento vagliando la proposta, di coinvolgere la Cassa Edile Genovese, l’ente di mutualità ed assistenza del settore cogestito pariteticamente da datori di lavoro e lavoratori, in una ulteriore iniziativa benefica a favore delle strutture sanitarie cittadine.

