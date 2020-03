Stanotte alle 2 dovete spostare la lancetta delle ore avanti di un’ora. Torna, infatti, l’ora legale. Si perderà così un’ora di sonno in cambio, però, di un’ora in più di luce la sera. L’ora legale durerà fino a domenica 25 ottobre 2020, quando rientrerà in vigore l’ora solare.

In questi giorni di quarantena generale importa poco perdere l’ora di sonno o guadagnare l’ora di luce, in effetti, ma non appena finirà la clausura forzata ci troveremo proiettati nel bel mezzo della primavera.

