Picchia la convivente davanti ai figli. Denunciato dai CC e allontanato da casa

Ubriaco, ha anche minacciato di morte la donna, una ventottenne

In mattinata, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, la scorsa notte, in via Orgiero, hanno deferito in stato di libertà per “lesioni personali aggravate e minacce” un peruviano di 36 anni, gravato da pregiudizi di polizia. L’uomo, all’interno della propria abitazione, sotto l’effetto di sostanze alcoliche, a seguito di futili motivi, percuoteva e minacciava di morte la propria compagna convivente, sua connazionale di 28 anni, alla presenza dei figli minori. La donna è stata medicata e soccorsa dai sanitari giunti sul posto. Il 36 enne è stato allontanato dalla casa familiare.

In copertina: foto d’archivio

