Vanno in giro in macchina senza motivo. Tre sanzionati per inosservanza decreto anti-contagio

27 Marzo 2020

27 Marzo 2020 Cronaca La Polizia di Stato, ieri sera, ha sanzionato amministrativamente tre giovani genovesi, di età compresa tra i 19 e i 26 anni, perché trovati in giro in macchina senza un motivo urgente Gli agenti, durante il regolare controllo del territorio, hanno visto, in via Canevari, una vettura con i tre ragazzi a bordo ed hanno deciso di fermarla. I tre giovani hanno consegnato agli operatori tre autocertificazioni con motivazioni non previste dal decreto, in particolare uno di loro aveva dichiarato di recarsi al lavoro presso un ristorante del centro cittadino, chiuso per il decreto Coronavirus. Per i tre “girovaghi” è scattata la sanzione prevista dall’art. 1 comma 2 del D.L. 25/03/2020 n. 19. Condividi: E-mail

