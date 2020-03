Tenta di rubare 500 euro di prodotti cosmetici al supermercato, denunciato dai CC

È stato ovviamente segnalato anche per l’inosservanza al decreto Coronavirus

Ieri pomeriggio, in via Fereggiano, all’interno del supermercato “Carrefour”, uno sconosciuto, si stava allontanando con uno scatolone. Fermato poco dopo dal personale della vigilanza interna, insieme alla pattuglia della Stazione Carabinieri di Marassi, identificato in A.A., ecuadoriano di 21 anni, gravato da pregiudizi di polizia, è stato denunciato per furto, poiché all’interno della scatola vi erano quasi 500 euro di prodotti di cosmetica, recuperati e poi restituiti. È stato denunciato a piede libero anche per “inosservanza del provvedimento D.P.C.M.” visto che trovava in strada senza un giustificato motivo.

