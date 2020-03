Arpal, avviso di vento di burrasca da oggi

Domani anche precipitazioni sparse e spolverate di neve

Già da OGGI, MERCOLEDÌ 25 MARZO, sono attesi venti da nord, nord-est, con rinforzi di burrasca sui rilievi e raffiche oltre 100km/h, in ulteriore intensificazione in serata. Durante la notte e le prime ore del mattino condizioni di diffuso disagio fisiologico per freddo su DE e nell’interno di ABC, localmente lungo le coste.

Per GIOVEDÌ 26 MARZO precipitazioni sparse fin dal mattino a carattere nevoso a tutte le quote su DE, sopra i 200-300m nell’interno di ABC. A fine giornata ci aspettiamo spolverate diffuse e cumulate localmente deboli su A e sulla parte occidentale di D. Su tutte le zone e per tutta la giornata venti da NordEst 60-70km/h con rinforzi di burrasca forte sui crinali e raffiche sui 120-140km/h. Mare localmente agitato sui capi di A; diffuso disagio per freddo soprattutto nell’interno.

Mi piace: Mi piace Caricamento...