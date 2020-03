Meteo Limet: cala aria fredda. Temperature sotto zero nell’entroterra

Meteo Genova: masse d’aria decisamente più fredde investiranno la nostra penisola, dapprima favorendo maggiormente il settore adriatico, ma espandendosi anche sul resto del paese nel corso della settimana. A corredo di questa situazione sarà possibile dell’instabilità da contrasto, in particolare da metà settimana, i cui effetti saranno da valutare.

Lo dice Federico Imperiale dell’associazione ligure di meteorologia Limet

Previsioni valide per: lunedì 23 marzo 2020

Avvisi: per venti settentrionali da tesi a forti, in particolare sul settore centro-occidentale.

Cielo e Fenomeni: al mattino nubi sparse per stratificazioni medio-alte in transito. Inoltre saranno presenti nubi basse sui versanti padani, specie sul settore centro-occidentale. Tendenza a schiarite, specie lungo i versanti marittimi, sino ad avere cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso nel pomeriggio sulle coste, qualche nube in più invece insisterà nelle zone interne e nei versanti padani.

Venti: tesi settentrionali a tratti forti, specie su zone esposte come valichi appenninici, sbocchi vallivi, ed in mare aperto.

Mari: stirato sotto costa. Mosso al largo.

Temperature: In calo.

Costa: min +5/+11°C, max: +9/13°C.

Interno: min -3/+8°C, max: +6/+10°C

