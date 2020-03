Avete una stampante 3D? La maschera contro il contagio potete farla da soli

Un’azienda portoghese che produce software civili e militari ha messo a disposizione di tutti il file con cui impostare la stampante e produrre le visiere trasparenti da fornire ai sanitari in mancanza delle mascherine che mancano in tutto il mondo. Qui potete scaricare il file per impostare la stampante

La necessità aguzza l’ingegno. Un imprenditore di un comune portoghese di 79.012 abitanti nel distretto di Setúbal, ha reso pubblico e regalato alla comunità il file che consente di fare da soli una visiera trasparente che, a causa della carenza di presidi tecnici come le maschere FFP3, il personale degli ospedali può usare per proteggersi. Servono una stampante 3 D, elastico (per reggerla), e 240 grammi di acetato.

L’impresa che ha messo a disposizione il file, diffuso sulla pagina del Comune locale, è la Edisoft, una delle società di software portoghesi più promettenti in campo militare e civile, che sviluppa soluzioni flessibili per l’ingegneria e lo sviluppo del software e ha commesse in tutto il mondo, comprese aziende impegnate nel campo della produzione di strumenti per la Difesa.

In tutto il Portogallo è scattata la gara di solidarietà: chi ha stampanti 3D e il materiale che serve stampa e consegna agli ospedali per aiutare il personale che, come qui, non ha sufficienti presidi. Ma c’è anche chi le produce per se stesso, i familiari e gli amici.

Ecco il file per impostare la stampa

