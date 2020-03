Ordinanza dei ministeri della Salute e dell’Interno: non ci si può spostare tra comuni con qualsiasi mezzo

L’ordinanza sarà valida da oggi e fino a quando non sarà pubblicato il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri annunciato ieri che, evidentemente, dovremo aspettare ancora un po’, visto che è stata promulgato un provvedimento-ponte

Questo il testo: <Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute>.

Cosa vuole dire? Che chi sta a Genova non può andare né il auto, né in taxi, né in treno, né in pullman ad Arenzano, Bogliasco, Casella e via così a meno che non abbia una delle ragioni di cui si è detto.

