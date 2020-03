Toti: “Grazie di aver rispettato i divieti”. Ma i commenti sui social denunciano il contrario

Il presidente della Regione in diretta Facebook: <Le persone stanno responsabilmente comprendendo che dal loro comportamento dipende l’esito della battaglia>. Ma in calce al suo video i cittadini segnalano che sono ancora troppe le persone che non rispettano le regole. Caccia all’untore o problema reale? In tanti chiedono di chiudere tutto. Voi cosa ne pensate?

Per tutto il giorno abbiamo ricevuto anche noi segnalazioni da diverse zone della città e dalla riviera. Ci hanno segnalato calate di lombardi e piemontesi a Ponente (il decreto nazionale e l’ordinanza regionale lo vietano) sul ponente della regione, persone intente a fare jogging o andare in bicicletta, camminare in gruppo sulle passeggiate a mare, al Righi o sul Fasce. Ci hanno anche segnalato che chi è voluto uscire lo stesso, nonostante i divieti, ha preferito strade secondarie o di campagna, per evitare di incappare nei controlli.

Toti ha ringraziato le polizie locali di tutta la Regione per i controlli. A Genova anche la polizia locale ha girato i quartieri con i megafoni per chiedere di andare a casa.

