Già denunciati, pizzicati ancora in piazza Masnata e denunciati di nuovo

Erano insieme ad altri 3 amici che sono stati segnalati per la prima volta. I poliziotti gli hanno chiesto perché fossero lì e loro hanno risposto di essere scocciati dai controlli e di essere assolutamente disinteressati alla pandemia in atto

Stanotte, alle 3.30, in piazza Masnata: 6 giovani di età compresa tra i 24 e i 18 anni, tre dei quali già segnalati per lo stesso motivo martedì scorso, vengono notati dai poliziotti del Commissariato Cornigliano mentre chiacchierano attorno ad un’auto parcheggiata lungo la careggiata. Interrogati circa la loro presenza in strada a quell’ora, rispondono con fare arrogante e con parole poco “eleganti” di essere scocciati di questi continui controlli sentendosi liberi di fare ciò che vogliono, essendo assolutamente disinteressati alla pandemia in atto. Tutti segnalati per l’inosservanza al D.P.C.M. del 9 marzo scorso e tre di loro anche per false attestazioni .

