Si tratta di una segugia nero focata fuggita oggi alle 11 nella zona di via Biasioli, via Bettolo, nell’estremo levante genovese. È scesa per via della Contadina. La sua proprietaria la cerca disperatamente.

Si chiama Moka, ha pettorina, guinzaglio e medaglietta. Se la vedete non avvicinatevi (è molto paurosa), ma chiamate il 3515194885 o il 3398436567.



Annunci

