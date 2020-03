Amt, ulteriore taglio. Tavolta tocca a Metro e Ferrovia di Casella

Ecco come sarà rimodulato il servizio per il calo dell’utenza in conseguenza del decreto per fermare l’epidemia di Coronavirus

Per quanto riguarda la metro il nuovo orario, in vigore da lunedì 23 marzo, prevede nei giorni feriali la prima corsa alle 5.00 e l’ultima corsa alle ore 21.00, al sabato e alla domenica la prima corsa alle ore 6.00 e l’ultima corsa alle ore 21.00. Il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dal mantenimento della linea bus 9.



La Ferrovia Genova Casella da lunedì 23 adotterà il seguente orario:

• nei giorni feriali le partenze saranno

o da Casella alle ore 6.20, 7.27, 10.38, 13.15, 18.08

o da Genova alle ore 7.35, 9.00, 13.23, 16.46, 19.35

• al sabato e nei festivi le partenze saranno

o da Casella alle ore 7.35, 14.50, 17.32

o da Genova alle ore 11.50, 16.15, 18.55.



Proseguirà anche nei prossimi giorni l’attento monitoraggio dei carichi così da poter effettuare eventuali interventi di rinforzo/diminuzione qualora se ne registrasse la necessità.



I nuovi orari saranno consultabili sul sito AMT e sulla APP. In questo particolare momento può risultare ancora più utile l’utilizzo della APP che consente la consultazione in tempo reale degli orari di arrivo dei bus, così da recarsi alla fermata solo in prossimità dell’arrivo dei mezzi.

<Proseguono le attività di rimodulazione e programmazione del servizio in virtù dell’utilizzo registrato negli ultimi giorni – dicono all’Amt -. Le statistiche di carico elaborate la settimana scorsa hanno evidenziato un indice di riempimento medio dei bus stabilmente sotto al 20%, con alcune punte isolate intorno al 30-40%. Le misure di limitazione degli spostamenti per l’emergenza sanitaria in corso, secondo i dati AMT, stanno quindi producendo effetti significativi. Anche i dati di utilizzo della APP mostrano un numero di utenti unici giornalieri pari a circa il 25% di quelli ante coronavirus. Tenendo conto quindi da un lato del continuo calo di passeggeri e dall’altro lato delle caratteristiche della domanda ancora esistente, a partire da lunedì 23 marzo entrerà in vigore un nuovo orario speciale. Anche questa nuova programmazione ha come prerogativa fondamentale di continuare a garantire la copertura di tutta la rete servita da AMT e di tutte le fasce orarie seppur con frequenze rimodulate. Nessuna zona della città verrà privata del servizio di trasporto pubblico così da garantire a tutti la necessaria mobilità per le attività autorizzate>.

