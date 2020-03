Decreto, assalto ai commercialisti, ma il testo non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Presi di mira da mail e telefonate per ottenere informazioni e consulenze sulla possibilità di godere delle misure decise dal governo, non sanno cosa rispondere, perché non è stato loro possibile leggere il decreto “Cura Italia” annunciato ieri dal presidente del consiglio Giuseppe Conte e illustrato dai ministri. Non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Anche l’opposizione di governo (che è alla guida delle amministrazioni locali a Genova e in Liguria) si è astenuta ieri dal commentare in attesa di leggere le misure che, però, al momento non sono state pubblicate.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...