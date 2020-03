Così la Splendid si prepara a diventare nave-ospedale

Operai al lavoro per trasformare la nave Gnv Splendid del gruppo Msc, in una struttura che ospiterà, a partire dai prossimi giorni, le degenze post ospedaliere dei malati di coronavirus della Liguria

<Abbiamo più bisogno di posti di media intensità. In queste ore stiamo anche approntando strutture grazie alla collaborazione tra Protezione civile regionale e sistema sanitario: tra cui la nave GNV che ci verrà consegnata giovedì ed entrerà in funzione la prossima settimana – ha detto oggi il presidente della Regione Giovanni Toti -, a cui si aggiunge la scuola di Polizia Penitenziaria di Cairo Montenotte e una RSA su Genova in viale Cembrano. E’ stato uno sforzo gigantesco. Ora abbiamo una dotazione di posti che è in grado di soddisfare esigenze. Tutto questo nella speranza che la curva del contagio cali nei prossimi giorni. Tutto dipenderà da come si comporteranno le persone>.

