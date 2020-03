Bando microimprese e ambulanti allargato a tutti Centro Ovest, Valpolcevera e Medio Ponente

Sarà esteso a tutto il territorio dei Municipi coinvolti maggiormente dal crollo del ponte Morandi il bando da 260 mila euro per aiutare microimprese e ambulanti, grazie alle donazioni dopo la tragedia del 14 agosto

Il bando sarebbe dovuto partire oggi alle 12, ma gli assessorati, valutato il momento delicato per la città e dopo aver condiviso la scelta con le associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato, hanno deciso di estendere ulteriormente il perimetro al fine di garantire la partecipazione a più imprese possibili e di posticipare la sua pubblicazione alle ore 12 di domani mercoledì 18 marzo.

“Ci scusiamo del posticipo del bando – sottolineano gli assessori Bordilli e Piciocchi – ma abbiamo ritenuto prioritario, a differenza dei precedenti bandi vista l’attuale situazione, estendere il piu possibile da subito le zone al fine di comprimere i tempi, evitando di emettere più bandi in step differenti. Servono liquidità e velocità alle imprese. Verranno quindi stabiliti tre scaglioni di importi per azienda a seconda delle aree: 4500 euro come già precedentemente comunicato, 4000 e 3000 e andranno a comprendere tutte le zone dei Municipi II Centro Ovest, V Valpolcevera e VI Medio Ponente. “

Saranno previsti anche importi per gli ambulanti che tengono i mercati merci varie in suddetto perimetro.

Si tratta di fondi provenienti da donazioni a favore dei commercianti che hanno subito disagi dalla tragedia del 14 agosto 2018.

Le microimprese e gli ambulanti dovranno essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando consultabile sul sito istituzionale del Comune di Genova e scaricabile all’indirizzo https://smart.comune.genova.it/ – sezione “Amministrazione” – “Bandi di gara” (settore “commercio”) che sarà online dalle ore 12 di mercoledì 18 marzo.

Ulteriori informazioni sulle modalità di compilazione della domanda di partecipazione saranno a disposizione sul sito del Comune di Genova: www.comune.genova.it, o telefonando al numero 010.5573702, Direzione Sviluppo del Commercio.

