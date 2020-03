Auto dichiarazione, un sito la genera online a la invia sulla mail del richiedente

Ricordiamo che non c’è alcun obbligo di portare con sé la dichiarazione e che, casomai, sono le forze dell’ordine a fornire il foglio da compilare, ma mettersi avanti può far risparmiare tempo. Soprattutto se il modulo può essere trasportato nel telefonino all’interno della propria mail

<Dal sito è possibile creare ed ottenere una auto dichiarazione per gli spostamenti direttamente sulla propria mail in formato pdf e aprirla dal proprio cellulare. In questo modo non è necessario stamparla> si legge sulla pagina.

Questo il link del sito https://autodichiarazione.online.

<Il servizio è gratuito e non ha finalità di lucro> si legge sulla pagina web.

<Questo sito internet è stato realizzato da Francesco Ceccano – si legge sulla pagina -. Quali dati personali raccogliamo e perché li raccogliamo: questo sito raccoglie le dichiarazioni volontariamente rilasciate dagli utenti, necessarie per la generazione di un documento PDF in formato A4, che viene recapitato sull’e-mail. I dati vengono usati per l’esclusiva funzionalità del sito, nel rispetto della normativa GDPR.

<Il modulo per l’autodichiarazione ha l’unico fine di generare il PDF che verrà inviato all’utente. Le registrazioni degli utenti rimangono all’interno del presente sito per la durata di 48 ore – si legge -. I dati verranno successivamente archiviati e non verranno utilizzati né ceduti a terze parti per finalità commerciali o di marketing. Il servizio è gratuito e non ha finalità di lucro. I dati saranno comunque a disposizione dell’autorità giudiziaria e delle forze dell’ordine per i controlli relativi agli spostamenti registrati>.

