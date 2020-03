Azienda Lombarda abbandona il cantiere del nuovo ponte

Bucci: <Non ci sono persone positive. Troveremo aziende alternative aziende, le troveremo qui da noi>. Non si esclude che altre imprese, visto il momento, possano decidere di seguire l’esempio di Cossi Costruzioni

<Un’azienda con sede in Lombardia ha deciso di sospendere temporaneamente la propria attività, ma la forza lavoro è garantita dalla turnazione interna dei lavoratori presenti in cantiere e da altri operatori del settore> questo recita un comunicato della Struttura commissariale.

Si tratta della Cossi costruzioni, con sede in Valtellina, a cui è stata affidata l’esecuzione delle opere civili, di movimento terra, oltre a quelle speciali.

<Il sub fornitore ha deciso di abbandonare chiudere e tornare a casa, non perché ci siano persone positive – ha detto stasera il sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci durante la conferenza stampa di fine giornata in cui la Regione fa quotidianamente il punto sull’emergenza Covid -. Troveremo aziende alternative aziende, le troveremo qui da noi>.

