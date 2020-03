Inosservanza del decreto Covid: 489 persone e 9 titolari di locali denunciati

Dal 9 marzo a ieri, le persone controllate dalle forze dell’ordine e polizia locale nel territorio metropolitano di Genova sono state 15 mila. 6mila i locali passati al setaccio per verificare il rispetto dell’ordinanza di chiusura

Dai dati dei controlli inviati giornalmente dalla Prefettura al ministero degli Interni, emerge che continuano ad essere moltissime le persone che non rispettano il “decreto io resto a casa”, evidentemente non rendendosi conto di quanto sia tragica la situazione e quanto sia necessario fare tutto il possibile per sottrarsi al contagio. Soltanto ieri sono state denunciate 144 persone.

