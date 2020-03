Scarso afflusso alle biglietterie Amt, da domani aperte solo quelle di via Bobbio e via Avio

Saranno chiuse quelle del Ducale, di Manin (trenino di Casella) e della metro di Brignole

Amt prosegue nella sua opera di rimodulazione delle attività finalizzate a garantire funzionalità e servizi in questo difficile momento senza sprecare risorse e personale in un momento in cui chiunque può deve stare a casa e, in primis, evitare di esporsi a possibile contagio

A seguito dei diversi provvedimenti assunti per l’emergenza sanitaria in corso e vista la scarsa affluenza di clienti registrata in questi giorni, a partire da domani, martedì 17 marzo, verrà razionalizzata l’attività di vendita dei punti aziendali: saranno aperte e operative con il consueto orario, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 16.00, le biglietterie di via Bobbio 250r e di via Avio 9r mentre resteranno chiuse quella all’interno della stazione metro di Brignole, l’AMT Point a Palazzo Ducale e la biglietteria di piazza Manin della ferrovia Genova – Casella.

In questo modo AMT ritiene di poter continuare ad offrire un servizio adeguato ai cittadini.

Ricordiamo che i titoli di viaggio per il trasporto pubblico possono essere acquistati tramite la APP AMT, via SMS e dal sito internet aziendale, tutte le informazioni relative si possono consultare su www.amt.genova.it

