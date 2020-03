Alla Foce 280 posteggi liberi per un anno

Si trovano in piazzale Cavalieri di Vittorio Veneto e il Comune li mette a disposizione per ridurre i disagi dei cantieri

Da oggi alla Foce ci sono 280 nuovi posti auto liberi.Il nuovo parcheggio è stato allestito in piazzale Cavalieri di Vittorio Veneto, venendo incontro alle richieste dei residenti del Municipio VIII Medio Levante, che lamentano la penuria di posti auto dovuti ai cantieri. Si tratta di un’area strategica, accanto alla Fiera e all’inizio di corso Italia, che servirà ai residenti e ai tanti lavoratori di negozi e uffici della zona.



«Seppur in questo momento di emergenza, il Comune non si ferma e i lavori vanno avanti. Il nuovo parcheggio libero, aperto h 24, darà un grande sollievo al quartiere della Foce, in cui i parcheggi sono pochi – spiega l’assessore ai Trasporti e Mobilità integrata Matteo Campora -. Sarà inoltre un aiuto per le attività commerciali, non appena sarà terminata l’emergenza. Ringrazio il settore mobilità del Comune e Aster per il lavoro svolto».







Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...