Meteo Limet: sole tutto il giorno (però restate a casa)

Meteo Genova: il rientro nei bassi strati di secche e fresche correnti orientali fa da sfondo a condizioni meteo nel complesso stabili e soleggiate, a parte la presenza di un po’ di nuvolosità bassa sui versanti padani centro-occidentali. Temperature in generale calo, più marcato sui rilievi.

Lo dice Vittorio Scrivo dell’associazione ligure di meteorologia Limet

Previsioni valide per: domenica 15 marzo 2020

Avvisi: Ventilazione tesa dai quadranti settentrionali sul centro-ponente e sui crinali montuosi. Mari molto mossi a largo, fino ad agitati sul Ligure occidentale.

Cielo e Fenomeni: Qualche nube bassa stazionerà al mattino sui versanti padani. Cieli pressochè sereni altrove. Nel corso del pomeriggio qualche cumulo potrà prendere piede nelle aree interne, ma senza recare particolari conseguenze. Cieli che torneranno ad essere per lo più sereni in serata.

Venti: Tesi da nord/nord-ovest sul centro-ponente, in particolare tra Savona e Genova e sui crinali montuosi. Moderati da nord-est a levante.

Mari: Stirati o mossi sotto-costa, molto mossi a largo, agitati sul Ligure occidentale.

Temperature: In calo, più marcato sui rilievi.

Costa: min +8/12°C, max: +14/17°C.

Interno: min -1/+8°C, max: +12/14°C

Vi ricordiamo che per il decreto del Presidente del Consiglio si può uscire di casa solo per giustificati motivi di lavoro, di salute o di eccezionale urgenza. Questo per fermare l’epidemia che tanti malati e tanti morti sta facendo. Non pensate solo a voi, pensate anche ai vostri cari più anziani che potreste contagiare. Rinunciare a fare una passeggiata sotto il sole oggi vi garantirà di continuare a farne molte con i vostri cari quando passerà l’emergenza.

