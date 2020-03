Nel 19 anniversario della tragedia, i parenti delle 43 persone morte il 14 agosto 2018, a causa del decreto imposto per tentare di limitare l’epidemia di coronavirus, non hanno potuto incontrarsi al ponte delle Rattelle per ricordare i loro cari. Ogni famiglia a ricordato nel suo cuore i 43 angeli continuando a chiedere verità e giustizia.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...