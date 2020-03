Lidl di via Emilia a Molassana, manca la prevenzione: lavoratori in sciopero

Filcams: <Immediato confronto sindacale. L’azienda si è impegnata all’immediata sanificazione delle delle filiali cittadine e a garantire il contingentamento degli accessi e delle regole di sicurezza come previsto dal decreto>

La Filcams di Genova, insieme alle lavoratrici e ai lavoratori della filiale, hanno denunciato, attraverso la sospensione dell’attività lavorativa, il mancato rispetto delle disposizioni governative emanate nei giorni scorsi in merito alla prevenzione del contagio da Covid-19. Grazie all’azione messa in campo e a seguito dell’avvenuto confronto sindacale, l’azienda si è impegnata a sanificare a stretto giro tutte le filiali Lidl di Genova e a predisporre una maggiore copertura del servizio di vigilanza per garantire il contingentamento delle entrate e il rispetto delle norme di sicurezza all’interno dei suoi punti vendita. Nei prossimi giorni verranno incrementati inoltre i dispositivi di protezione individuale e altri strumenti di tutela. Come da noi anticipato nei giorni scorsi, le situazioni che mettono a rischio la salute dei lavoratori e dei clienti vanno segnalate e le aziende devono mettersi in regola.

