La Janas ultima nave autorizzata a partire coi passeggeri per la Sardegna

Doveva essere bloccata anche questa, poi la Regione Sardegna, all’ultimo minuto, ha dato il via libera. Il decreto nazionale richiesto proprio dalla Regione bloccherà ogni altra partenza di passeggeri

Un decreto ha messo fine, oggi, e fino ad emergenza terminata alle traversate per i passeggeri, consentendo solo quelle delle merci. Doveva essere fermata anche la nave della Tirrenia prevista per questa sera, la Janas. Alla fine è stata autorizzata dalla Regione. Non ne partiranno altre fino a fine epidemia.

