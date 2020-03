Toti e Bucci: video su Facebook, ma a un metro di distanza

Diretta del Presidente della Regione e del Sindaco per aggiornare la popolazione. Hanno parlato distanti l’uno dall’altro per dare l’esempio

Toti ha anche spiegato che le mascherine non sono la panacea di tutti i mali.

<Stare a distanza serve più della mascherina e lavarsi le mani serve più delle mascherine>. Questo, ovviamente per le persone comuni. I sanitari che hanno a che fare col contagio non hanno solo le mascherine (che sono quelle specifiche, non tutte sono idonee e servono veramente), ma anche guanti, tute, occhiali e calzari. Le mascherine sono mancate in tutta Europa, giusto che le abbiano per primi i sanitari e tutti quelli che hanno contatto diretto col contagio.

Bucci ha spiegato che <è un momento di rallentamento controllato del Paese quindi anche della regione e della città>.

<Mi rivolgo alle imprese che sono state costrette a rallentare – ha aggiunto il Sindaco -. Questo è il momento di mettere a punto le strategie. Dobbiamo prevedere e programmare per uscire meglio degli altri per uscire dalla crisi meglio di come eravamo prima>

Annunci

