Bar aperto dopo le 18 con dipendenti pregiudicati e irregolari. Denunce dei CC

I militari dell’arma hanno anche proposto al Questore la chiusura del locale

Ieri dopo le ore 18 (fino a ieri termine utile per la chiusura di bare ristoranti)” i Carabinieri della Stazione di Molassana, hanno effettuato un controllo ad un bar, sito in via Sertoli, poiché era ancora aperto oltre l’orario consentito dai D.P.C.M. del 8 e 9 marzo 2020.

I militari, all’interno in qualità di lavoratori, hanno sorpreso una paraguaiana di 44 anni, e un marocchino di 24 anni, entrambi con pregiudizi di polizia. Dall’esito degli accertamenti, i due, sono stati denunciati per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità art.650 insieme al proprietario, un paraguaiano di 25 anni, assente al momento del controllo. Da successi riscontri, emergeva che il marocchino, era sprovvisto di permesso di soggiorno, scaduto nel 2018 e mai rinnovato ed è stato quindi denunciato per “soggiorno illegale nel territorio dello Stato”. Inoltre, il proprietario è stato anche deferito perché come “datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno”. Pertanto, i carabinieri, hanno proceduto a proporre la sospensione dell’attività, come previsto dai provvedimenti D.P.C.M. del 8 e 9 marzo 2020.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...