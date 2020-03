Getta la droga dalla finestra sui poliziotti, arrestato

Quando gli agenti si sono presentati alla porta, l’uomo ha pensato di disfarsi dello stupefacente gettandolo dalla finestra. Altra droga è stata ritrovata nel water

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato ieri un 48enne residente nel levante genovese per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I Poliziotti del Commissariato di Chiavari, durante un servizio mirato alla repressione del traffico di stupefacenti, hanno notato un sospetto andirivieni di giovani conosciuti come assuntori di droga, di fronte al luogo di residenza di un conosciuto spacciatore.

Hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione rinvenendo 189 gr. di hashish, un bilancino di precisione e 40 euro, probabile provento della vendita dello stupefacente.

Il 48enne, accortosi della presenza dei poliziotti, ha tentato di disfarsi di una parte dello stupefacente gettandolo dalla finestra, immediatamente recuperato dai poliziotti che stazionavano in strada, e di un altro involucro rinvenuto nel water.

Poco dopo, sempre a Chiavari in piazza Cavour, i poliziotti del Commissariato impegnati nel controllo del territorio a seguito delle recenti disposizioni per il contenimento del Coronavirus, hanno fermato uno scooter a bordo del quale viaggiava una 45enne di Carasco che, alla vista delle divise, ha provato a disfarsi di un involucro contenente 1,73 grammi di cocaina. Anche il passeggero è stato trovato in possesso di 0,87 grammi della stessa sostanza. Entrambi sono stati segnalati in via amministrativa per detenzione di droga per uso personale, mentre la donna che si trovava fuori dal proprio comune di residenza è stata anche denunciata per l’inosservanza del nuovo decreto.

