Amiu: “Non interrotta pulitura strade, ma nessuna sanzione per auto posteggiate”

L’azienda: <Continuano gli interventi su tutto il territorio genovese, anche con la sanificazione giornaliera dei cassonetti>. Strade: <Nessun cittadino rischia quindi multe per non aver spostato la macchina nel giorno previsto dal normale calendario di spazzamento e pulizia dei tombini>



<Per tutelare la salute pubblica, ci siamo premurati di non chiedere ai cittadini di uscire da casa per spostare le loro auto – spiegano ad Amiu – Le strade continuano a essere pulite con spazzatrici meccaniche e il supporto di operatori a terra>. Tra l’altro, di giorno spesso le auto vengono spostate da chi va al lavoro. Con il decreto nazionale tante persone restano a casa e i loro mezzi nei quartieri di residenza.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...