Coronavirus, per evitare il contagio dei pazienti sono state chiuse le visite salvo quelle dei caregiver (per chi non è autosufficiente e non mangia da solo). Risulta dal sito internet dell’ente.

Sempre da oggi, al Padre Antero Micone di Sestri chiude dalle 20 il punto di primo soccorso. Il cartello appeso alla porta dell’ospedale.

