Via Bianco: cittadini segnalano cedimento della strada, ma sono solo coperture di cavi

Sopralluogo notturno dell’assessore del Municipio Centro Est Andrea Grasso con la Polizia Locale dopo segnalazione su Facebook che sembrava riguardare un pilone di sostegno della via

No, non era un pilone ceduto. In via Bartolomeo Bianco, il sopralluogo effettuato stanotte ha messo in luce che a cedere sono state le coperture di grandi cavi di utenze. Hanno lo stesso colore del cemento e sono state confuse con la struttura del ponte. Per fortuna, non è così. <Domattina un’altra pattuglia sarà sul posto con AsTer – dice Grasso -. Dalle verifiche di questa sera è emerso che il cedimento non interessa il pilone>. Poi aggiunge: <Ribadisco, però, l’importanza che le segnalazioni avvengano sempre anche tramite canali istituzionali e non solo a mezzo Facebook. Solo questo garantisce l’immediata presa in carico e le dovute verifiche>. Perché quelli che si sono premurati di pubblicare sul social non hanno effettuato alcuna segnalazione ufficiale. Scrivere su Facebook non è garanzia di presa in carico da parte degli enti preposti per i controlli: leggerlo non è obbligatorio per nessuno, nemmeno per gli amministratori pubblici.

