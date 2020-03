“Quarantena tour”, i musicisti fanno spettacolo in streaming Facebook

Il decreto Coronavirus ferma i live. Agli spettatori non paganti si chiede di fare diventare virale l’idea. Si comincia con Federico Sirianni e Max Manfredi

<La socialità fredda e distante dei nuovi media può diventare l’unico flusso attraverso il quale preservare l’umanità. Siamo animali sociali. Siamo lavoro. Siamo esseri dotati di linguaggio, incapaci di non comunicare.

In questo momento di restrizioni (sacrosante, e quindi necessariamente da rispettare) si sperimentano modi alternativi per esercitare comunque la nostra essenza di esseri umani>. Queste le premesse del “Quarantena Tour” inventato da alcuni musicisti e lanciato su Facebook.

<Questo gruppo raccoglierà gli eventi streaming e informerà il pubblico sulle date che verranno via via organizzate – si legge sul gruppo Facebook aperto a tutti -. Max Manfredi e Federico Sirianni daranno l’abbrivio a questo esperimento, opportunamente supportati dal loro team. A voi, come pubblico, si chiederà di condividere l’idea, di far diventare “virale” questo contatto umano che sa stare nelle norme ministeriali. Ci sarà, altresì, la possibilità di effettuare delle donazioni agli artisti direttamente in live su Twitch. Una percentuale dei proventi verrà raccolta per supportare la sanità in questa emergenza. L’altra servirà per poter mandare avanti il progetto>.

