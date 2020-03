Coronavirus, 2 morti e 30 infetti in più rispetto a ieri

Sono state 3.400 le mail e 500 le chiamate di registrazione da tutta la Liguria da parte di persone che risiedono nella zona rossa e si sono domiciliate nel nostro territorio

Anche la Toscana e le località sciistiche hanno lo stesso problema. Del tema si è discusso in videoconferenza Stato-Regioni. Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria. È possibile che il Governo emetta un provvedimento nazionale <che dica che ci sta qui per lavoro può restare e chi ci sta invece per turismo deve tornare a casa propria>

Due i morti nelle ultime 24 ore: uno all’ospedale Evangelico di Voltri, e uno ad Albenga. A Voltri sono stati effettuati i tamponi ai sanitari che aspettano la risposta da alcuni giorni.

I positivi sono oggi 101, 30 in più rispetto ieri. 27 in più gli ospedalizzati, 6 in più nei reparti di terapia intensiva.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...