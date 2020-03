Msc Opera, passeggeri in escursione a Corfù. Sono tutti in buona salute

Né ieri né oggi tra le 2.302 persone presenti a bordo vi sono state segnalazioni dell’insorgenza di alcun sintomo

<Stamattina MSC Opera è arrivata regolarmente nel porto di Corfù, in Grecia, con 1.579 passeggeri a bordo e 723 membri dell’equipaggio, per un totale di 2.302 persone. Tutti sono stati autorizzati a sbarcare, come da programma> lo fa sapere, con una nota, la compagnia di navigazione.

<In nessun momento passeggeri ed equipaggio sono stati messi in isolamento e tutti sono sempre stati liberi di utilizzare a loro piacimento tutte le strutture e i ristoranti della nave fin dalla partenza di ieri dal Pireo, in Grecia – prosegue la nota Msc -. I funzionari della sanità marittima di Corfù, come da comune prassi, sono saliti a bordo della nave prima dell’ormeggio per esaminare i registri sanitari completi di bordo e – come è accaduto anche ieri al Pireo – non hanno ritenuto necessarie ulteriori misure sanitarie oltre ai rigidi controlli preventivi già esistenti. Ieri nel porto del Pireo le autorità, dopo aver effettuato controlli sulla nave, hanno dato il via libera a salpare verso Corfù. Durante questi controlli, che hanno riguardato la verifica generale delle informazioni mediche di bordo, i passeggeri e l’equipaggio sono rimasti a bordo della nave per circa 3 ore. Attraverso questi controlli le autorità hanno voluto valutare l’eventualità (poi non ritenuta necessaria) di ulteriori misure sanitarie in seguito alle segnalazioni secondo cui un cittadino austriaco risultato positivo in Austria al test del coronavirus COVID-19 era stato, fino a sei giorni prima, a bordo della nave da crociera>

