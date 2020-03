Terzo morto positivo al coronavirus in Liguria

Lo ha comunicato la Asl2 di Savona. Aveva 72 anno ed era ricoverato all’ospedale Sal Paolo

<Si comunica che oggi, mercoledì 4 marzo, è deceduto un uomo di 72 anni, ricoverato presso l’Ospedale San Paolo di Savona> così una nota della Asl2 Savonese.

<Il paziente, con un quadro di salute già compromesso, è risultato positivo al test per la ricerca di nuovo coronavirus. Sono state attivate tutte le normali procedure operative del caso>.

È in corso una riunione per decidere le misure di prevenzione. Facile prevedere che la famiglia sarà messa in quarantena. L’uomo era residente ad Andora.

