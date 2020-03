Spiaggia di Voltri, ripascimento al via ad aprile

L’assessore Pietro Piciocchi ha risposto all’interrogazione di Lorella Fontana (Lega): <I lavori dureranno circa un mese>

L’amministrazione comunale ha pianificato il ripascimento della spiaggia di Voltri, utilizzando materiale di cava, e la demolizione dell’edificio in calcestruzzo danneggiato dalla mareggiata di ottobre 2018. <Questi lavori, come ha riferito l’assessore competente rispondendo alla mia interrogazione in consiglio comunale, inizieranno ad aprile per un tempo stimato di circa un mese e si svolgeranno in contemporanea – dice la capogruppo della Lega Lorella Fontana -. Riguardo alla passeggiata, invece, l’amministrazione si è attivata con l’autorità di sistema portuale per la realizzazione di una serie di opere di difesa dal mare e per la costruzione di un pennello alla foce del torrente Leira>.

