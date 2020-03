Disagi per gli automobilisti su tutte le direttrici delle autostrade attorno a Genova

A7 – Coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso. Coda di 3 km tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per veicolo in avaria.

A10 – Coda tra Genova Pegli e Genova Aeroporto per traffico intenso.

A12 – Coda tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso.

A26 – Code causa lavori da Ovada a A10 Genova-Ventimiglia in direzione Genova.





