Accoltella la ex compagna e tenta di uccidersi con una coltellata

È successo ieri sera a Sampierdarena. Sono stati entrambi soccorsi e trasferiti al Villa Scassi in codice rosso. Non sarebbero in pericolo di vita

L’uomo si è presentato verso le 20:30 nella casa della ex, in piazza Monastero e la ha accoltellata al collo, poi è scappato in strada, in evidente stato di agitazione psicofisica, dando in escandescenze. Sotto gli occhi di chi si affacciava alle finestre s’è accoltellato da solo. Sono stati in tanti a chiamare il 112 per chiedere l’intervento delle forze di polizia. Anche la donna accoltellata è riuscita a chiamare soccorsi nonostante le sue condizioni fossero gravi. Del caso si occupano i carabinieri. Per la donna è scattato il “codice rosso”, per l’uomo l’accusa di tentato omicidio.

